Хабаровск, 5 мая, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Шествие «Бессмертного полка» — это увековечивание памяти Великой Победы, воспитание молодёжи и реализация национальной идеи патриотизма. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель штаба ООД «Бессмертный полк» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов. По его словам, в 2016 году акция объединит свыше 14 тысяч человек со всего дальневосточного региона: эти люди знают своих героев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк»

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Как сообщало ИА REGNUM, акция «Бессмертный полк» проходит 9 Мая не только в России, но и в других странах. Участники идут по улицам городов с транспарантами, на которых изображены фотопортреты их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

По словам руководителя регионального штаба ООД «Бессмертных полк» Андрея Белоглазова, патриотизм в цифрах не измеряется, однако на сегодняшний день можно сказать, что в акции на территории Хабаровского края примут участие свыше 14 тысяч человек: 10 тысяч — жители районов, ещё 4 тысячи пройдут по улицам региональной столицы.

«Главное, что придут люди, которые знают истории своих близких родственников, своих героев. Они познакомятся с историей своей семьи, своей страны, познакомятся с другими людьми. На портале polkrf.ru каждый желающий может рассказать историю о своём герое. Мой дед, например, воевал в стрелковой дивизии. Я пишу о нём, а человек с другого уголка России, бывает даже с другой части земного шара, пишет, что его родственник тоже воевал в этом подразделении. Может быть они были в одном окопе, спали в одной землянке и вместе шли в атаку», — рассказал Андрей Белоглазов.

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По его словам, в едином шествии люди знакомятся с другими, и в итоге оказывается, что их многое объединяет. При этом раньше они об этом даже не могли подумать.

«Вот это и есть реализация национальной идеи патриотизма. Это увековечивание памяти Великой Победы и воспитание молодёжи. В Хабаровский край приезжают граждане из США и Китая, чтобы принять участие в шествии «Бессмертного полка», поскольку именно из Хабаровска их деды и прадеды выходили на фронт», — отметил руководитель регионального штаба.

На сегодняшний день более чем в 130 населённых пунктах Хабаровского края открыты отделения по подготовке к акции. «Бессмертный полк» в региональной столице пройдёт по традиционному маршруту: после официальной части парада люди направятся по улице Муравьёва-Амурского до улицы Тургенева, а затем дойдут до площади Славы.