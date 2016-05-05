Благовещенск, 5 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Кабель, изготовленный не по конструкторской документации, стал причиной срыва запланированного на 27 апреля запуска ракеты «Союз 2.1а» с космодрома «Восточный». Об этом сообщил газете «Известия» источник в руководстве государственной корпорации «Роскосмос».

roscosmos.ru Первый запуск ракеты «Союз 2.1а» с космодрома «Восточный»

Источник отметил, что в НПО автоматики имени академика Семихатова (НПОА) смоделировали ситуацию с «Союзом» и утвердили результаты расследования.

«Примененный в ракете кабель был изготовлен не по конструкторской документации и оказался без нескольких необходимых перемычек», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» первоначально был запланирован на утро 27 апреля, однако в последние минуты старт было решено перенести на сутки.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218 («СамСат-218») успешно стартовала 28 апреля.