Белград, 5 мая, 2016, 06:47 — ИА Регнум. Оппозиционная патриотическая коалиция «Двери — Демократическая партия Сербии», выступающая против вступления страны в НАТО, проходит в новый состав парламента по итогам повторного голосования, проведённого на 15 избирательных участках. Коалиция «Александр Вучич — Сербия побеждает» во главе с Сербской прогрессивной партией премьер-министра Александра Вучича закрепила свою победу на выборах.

rutraveller.ru Скупщина

Согласно данным Республиканской избирательной комиссии по итогам обработки 99,99% бюллетеней, коалиция «Двери — Демократическая партия Сербии» получает 5,03% голосов или 13 из 250 депутатских мандатов, коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии — 48,25% или 131 мандат.

Блок «Социалистическая партия Сербии, Единая Сербия», возглавляемый вице-премьером и главой МИД Ивицей Дачичем, набирает 10,59% (29 мандатов), Сербская радикальная партия Воислава Шешеля — 8,10% (22 мандата), коалиция вокруг оппозиционной прозападной Демократической партии — 6,02% (16 мандатов), блок «Достаточно — Саша Радулович» — 6,02% (16 мандатов), коалиция экс-президента Бориса Тадича и либералов — 5,02% (13 мандатов). Ещё 10 депутатских кресел поделят между собой пять партий национальных меньшинств, которым не требовалось преодоления 5-процентного порога на выборах.

Напомним, парламентские выборы в Сербии состоялись 24 апреля. По итогам голосования оппозиционная коалиция «Двери — Демократическая партия Сербии» не смогла преодолеть 5-процентный барьер, набрав 4,99% голосов. Согласно официальным данным, за коалицию проголосовали 188 тысяч 534 человека, и для прохождения в парламент ей не хватило одного голоса. Позднее из-за ряда нарушений было принято решение о проведении повторного голосования на 15 избирательных участках в Белграде и других городах.