Владивосток, 5 мая, 2016, 06:56 — ИА Регнум. Вопросы улучшения социально-экономического положения дальневосточного региона, функционирования территорий опережающего развития обсудил президент Владимир Путин с министром по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой и полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым, передает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Александром Галушкой и Юрием Трутневым

В ходе встречи стороны говорили о механизме и реализации гражданам РФ земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, о применении налоговых льгот для инвесторов, акцентировались вопросы международного инвестиционного сотрудничества, обсудили возможности по распространению режима свободного порта на ряд портов Дальнего Востока, меры по снижению энерготарифов до среднероссийского уровня.

Владимир Путин подчеркнул, что в ближайшее время также будут реализовываться решения, связанные с выделением «дальневосточного гектара». В Госдуме находится ещё закон по дополнительным льготам, в том числе налогового характера, для тех, кто работает либо начинает свою деятельность в дальневосточных регионах.

«Всего за этот год создано 12 территорий опережающего развития, десяти проектам оказывается инфраструктурная поддержка со стороны государства, семи проектам выделил финансирование Фонд развития Дальнего Востока, —. — На сегодняшний день общий объём привлечённых инвестиций благодаря новым механизмам развития Дальнего Востока составил 1 триллион 30 миллиардов рублей, из них 950 миллиардов рублей — это частные инвестиции и 80 миллиардов рублей — это государственные вложения. Таким образом, эффективность, мультипликатор один к двенадцати: на один рубль бюджетных средств мы получаем, привлекаем 12 рублей частных инвестиций. По этим проектам будет создано 55 тысяч новых рабочих мест. Обоснованно рассчитываем, что к концу года превысим планку инвестиций в 2 триллиона рублей. Всего за этими инвестициями на сегодняшний день стоят 200 новых предприятий, 200 новых заводов», — отметил Александр Галушка.

Юрий Трутнев добавил, что все объекты, которые уже стартовали, к концу этого года будут сданы.

«До конца года всего у нас планируется 16 новых заводов, 16 новых предприятий в этих новых оболочках, инструментах, которые созданы. В следующем году 41 новый проект запускается уже, в 2018-м — 70 новых проектов и в 2021—2023 годах совокупно 200 новых заводов на Дальнем Востоке», — пояснил Александр Галушка.

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Участники встречи обсудили тему «дальневосточного гектара» и завершение опытной эксплуатации специальной информационной системы, которая позволит через Интернет выбрать понравившийся участок и оформить подачу заявки. В случае объединения 20 участков регион должен оказать содействие в обеспечении инфраструктуры. Хотя, по словам Александра Галушки люди готовы кооперироваться не по 20 человек, а по 200−300, и в таких случаях инфраструктура становится подъёмной.

Были так же обсуждены льготы, которые может получить иностранный инвестор, зайдя со своим бизнесом в ДФО.

«Нам важны любые инвесторы на Дальнем Востоке — не все в ТОР приходят, не все в Свободный порт Владивосток приходят, — любые инвесторы, даже самые небольшие, в любых регионах. И закон предусматривает, что любой инвестор, который на Дальнем Востоке в течение трёх лет вложил 50 миллионов рублей и выше, — получит льготу по налогу на прибыль и по НДПИ в течение 10 последующих лет. Вот ещё одна стимулирующая мера для всех без исключения инвесторов», — отметил глава Минвостокразвития.