Гуанчжоу, Китай, 5 мая, 2016, 06:14 — ИА Регнум. Суд провинции Гуандун приговорил 46-летнюю Хэ Тяньдай к высшей мере наказания за убийство пожилой женщины. Подсудимая полностью признала свою вину и не собирается обжаловать приговор.

medservices.info Паук чёрная вдова

Как установило следствие, 16 декабря 2015 г. нанятая родственниками жертвы сиделка добавила в еду пожилой женщины снотворное и химические средства для обработки растений. Обнаружив, что 70-летняя женщина заснула, Хэ Тяньдай задушила свою жертву, пишет «Сина синьвэнь».

Адвокат подсудимой сообщил, что его клиентка полностью признает свою вину и не собирается обжаловать приговор. В ходе слушания подсудимая сообщила, что она убила еще 7 престарелых граждан КНР.