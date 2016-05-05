Вашингтон, 5 мая, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь, претендент на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон может быть вызвана в суд в рамках дела, связанного с её ранее обнародованной электронной перепиской. Соответствующее решение вынес окружной судья в Вашингтоне Эммет Салливан.

/zagony.ru Подножка

В соответствии с вердиктом в ближайшие два месяца суд имеет право допросить шестерых ближайших помощников и доверенных лиц Клинтон, работавших вместе с ней в Госдепартаменте. Помимо этого, «может потребоваться» и дача показаний под присягой самой Клинтон, передаёт ТАСС.

Напомним, ранее Госдепартамент США приостановил собственное расследование в отношении экс-госсекретаря. Как сообщила представитель ведомства Элизабет Трюдо, Госдепартамент отдает приоритет расследованию ФБР и не хочет, чтобы внутренняя проверка затрудняла ход официального расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди, а ныне кандидата на пост президента США от Демократической партии разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.