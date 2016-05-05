Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2016, 05:40 — ИА Регнум. Борьба с браконьерством на Камчатке в ходе главной — лососевой путины года, должна получить широкий общественный резонанс с обнародованием имен всех, кто занимается незаконным промыслом, включая тех, кто покрывает браконьерство, заявил в ходе специального совещания в Петропавловске руководитель управления Росрыболовства Александр Христенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я предлагаю начать с профилактических мероприятий. А именно широкого освещения хода борьбы с браконьерами с уличных баннеров, рекламных тумб, экранов телевидения — смело говорить о нарушителях, недобропорядочных предпринимателях, и, конечно, о всех тех, кто покрывает само браконьерство. Коррупционирует наше общество. Невзирая на чины, должности и привилегии. Борьба с этим злом должна быть народной!», — заявил Христенко.

Он призвал объяснить людям, что сообщения в правоохранительные органы о случаях — это не «стукачество». «Сообщая о преступлении мы открыто противопоставляем себя всем тем, кто плюет на нормы нравственности, всем, кто с презрением относится к закону и прикрывается должностями», — заявил руководитель управления, отметив, что его сотрудники полностью готовы к охране рек от браконьеров в период лососевой путины.

Отметим, в последние несколько лет на Камчатке ведется усиленная борьба с браконьерством. Так, в прошлом году рыбоохраной и полицией были перекрыты некоторые реки, которые под охраной, в том числе держали и волонтеры — жители районов, в которых вылавливается рыба.

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Однако, несмотря на все усилия на Камчатке, по традиции, красная рыба и свежая красная икра появляются на рынках раньше, чем стартует официальная путина. Она начинается 1 июня, но первые «хвосты» начнут продавать уже в 20-х числах мая. По итогам прошлой «красной путины» на Камчатке полиция возбудила более 200 уголовных дел по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. Размер причиненного материального ущерба составил 32 миллиона 678 тысяч рублей. У браконьеров изъято почти 50 тонн рыбы лососевых видов, около четырех тонн икры-сырца и более 26 тонн соленой икры, 1680 банок консервированного и 179 особей живого краба. Кроме того злоумышленники лишились 187 плавсредств, 88 руль-моторов, более десяти с половиной километров сетей, а также пяти автомобилей.