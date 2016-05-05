Благовещенск, 5 мая, 2016, 04:55 — ИА Регнум. В Амурской области предстанет перед судом сотрудник Тындинского ЛО МВД России на транспорте, обвиняемый в избиении незаконно задержанного мужчины с применением спецсредств. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным следствия, полицейский патрульно-постовой службы на железнодорожной станции Хани доставил в помещение линейного пункта полиции гражданина, который не совершал никаких административных правонарушений.

«В ответ на справедливое замечание мужчины о незаконных действиях, полицейский умышленно нанёс последнему несколько ударов рукой в область головы и шеи, а затем, повалив на пол, применил специальное средство — наручные браслеты, после чего наносил удары палкой резиновой», — говорится в сообщении.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у потерпевшемго была зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясения головного мозга, многочисленные ушибы, кровоподтёк и ссадины.

Как установило следствие, сотрудник полиции «совершил противоправные действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему полномочий, которые никто и ни при каких обстоятельствах совершать не вправе, чем существенно нарушил конституционные права гражданина на свободу и личную неприкосновенность».

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу.