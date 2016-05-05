Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2016, 04:43 — ИА Регнум. Теперь уже бывший заместитель директора камчатского филиала Современной гуманитарной академии вскоре пойдет под суд за коммерческий подкуп и злоупотребления полномочиями. Преступления он совершал во время сессий в вузе, когда брал деньги со студентов, которые не особо хотели сдавать экзамены и зачеты, а педагог решал их проблемы за вознаграждение, рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя камчатского СКР Елена Матафонова.

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Зарабатывать педагогу удалось только в течение 5 месяцев, а потом его незаконная деятельность была раскрыта. «За это время, по данным следствия, он смог заработать как минимум 200 тыс. рублей, то есть следователями выявлено 8 эпизодов. За каждую сессию педагог брал со студента по 25 тыс. рублей», — рассказала собеседник агентства, отметив, что педагог уже уволен из вуза.

Если его преступления будут доказаны в суде, то бывшего замдиректора филиала ждет до 12 лет колонии и крупный штраф. Чтобы он смог его выплатить, следствие арестовало трехкомнатную квартиру педагога в Краснодарском крае. Вскоре дело рассмотрит суд.