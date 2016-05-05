Пекин, 5 мая, 2016, 04:34 — ИА Регнум. 3 корабля ВМС НОАК покинули порт приписки на о. Хайнань и легли на курс в направлении спорных островов в Южно-Китайском море для проведения морских учений с участием авиации.

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Ракетный эсминец «Хэфэй», ракетный фрегат «Санья» и корабль снабжения «Хунху» в ближайшее время присоединятся к эскадре, состоящей из ракетного фрегата «Юлинь», эсминцев «Ланьчжоу» и «Гуанчжоу», пишет «Чжунго цзюньван».

Сразу после соединения эскадра разделится на 3 группы, каждая из которых будет представлена 2 кораблями. Соединения кораблей проведут учебные стрельбы, а также отработают различные упражнения, в том числе с участием палубной авиации.

Все тренировки пройдут в акватории Южно-Китайского моря, а также в восточной части Индийского океана и в западной части Тихого океана.

Соединения кораблей отработают совместные задачи с морской авиацией, поднятой с аэродромов, расположенных на островах в Южно-Китайском море.

Кроме того, в учениях примут участие гарнизоны, дислоцируемые на островах Сиша и Наньша, а также ряд катеров Северного флота ВМС НОАК.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Министерства национальной обороны КНР, учения направлены на повышение боевой готовности и улучшение координации между ВВС и ВМС НОАК.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 мая ракетный фрегат Ланьчжоу, входящий в состав Южного флота ВМС НОАК, присоединился к морским учениям стран-участниц АСЕАН. Помимо стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в учениях приняли участие еще 8 государств, в том числе и Россия.