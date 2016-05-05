Владивосток, 5 мая, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Силовики Приморья с начала года активно ведут разоблачительную деятельность местных чиновников и различных управленцев. По мнению экспертов, громкие задержания и уголовные дела должны подстегнуть главу региона Владимира Миклушевского к определенным выводам. Кадровая политика в крае остается самым уязвимым звеном, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» Александр Сухаренко.

news.vtomske.ru За решеткой.

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Как сообщало ИА REGNUM в Приморье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора края Олега Ежова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при оплате строительно-монтажных работ по государственному контракту на сумму свыше 24,5 миллиона рублей. Напомним, в отставку Ежов добровольно подал 30 апреля. В этот же день заявление на увольнение было принято, и губернатор Владимир Миклушевский освободил Ежова от занимаемой должности. Через несколько дней в отношении Ежова было возбуждено уголовное дело. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, Олега Ежова задержали в аэропорту Владивостока при попытке улететь. На данный момент проведены обыски и в квартире, и по месту его бывшей работы. В ближайшее время ему предъявят обвинение. По информации следственных органов, задержание бывшего вице-губернатора связано со злоупотреблением на господряде трехлетней давности.

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Директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» Александр Сухаренко считает хоть и запоздалыми, но логичными действия силовиков в отношении Ежова, и ставит под сомнение кадровую политику губернатора Приморья Миклушевского.

«Странно то, что его грехи (далеко не все) вспыли лишь после увольнения. Причем, это отнюдь не первый высокопоставленный краевой чиновник, попавшийся на «откате». В конце прошлого года по обвинению в коммерческом подкупе был арестован глава «ПримАвтодора» Александр Мартынов. Отнюдь не за «спасибо» действовал и бывший директор КГУП «Госнедвижимость» Василий Буров, по вине которого на металлолом в Китае отправился паром «Георг Отс» (ущерб превысил 119 млн рублей).

В этой связи вызывает удивление неразборчивость губернатора Миклушевского в кадровом вопросе. И это при наличии кадровика-фсбшника, который недавно возглавил отдельный антикоррупционный департамент. Неужели в кадровом резерве краевой администрации нет достойных претендентов на столь коррупциогенные должности. Или в них просто не заинтересованы?!», — задается вопросом Сухаренко.

Примечателен факт, по мнению эксперта, и тем, что назначению Ежова на ответственный пост предшествовала отнюдь не безупречная работа по приемке строившегося кампуса ДВФУ.

«Будучи членом приемной комиссии кампуса ДВФУ, где по утверждению Счетной палаты РФ финансовых нарушений было предостаточно, приемщик Ежов, поднаторевший на острове Русский, оказался выгоден губернатору, как видим, заинтересованному в окружении подобными персонажами. Как сказал бы в этом случае генерал Талалаев из фильма «ДМБ»: «К тебе можно в бане спиной поворачиваться!», — отмечает Александр Сухаренко. Эксперт также отмечает активность местных силовиков, но все же уверенности в полномасштабной декриминализации нет.

«Вообще приморские «фсбшники» проявляют в этом году небывалую антикоррупционную удаль. Некогда неторопливая структура только за первый квартал «упаковала» трех ученых мужей, проворовавшихся на модернизации ДВФУ (ректора Сергея Иванца и двух его замов), экс-председателя Приморской организации Российского союза молодежи (ПКО РСМ) Анатолия Кулькова, погоревшего на продаже за бесценок гостиницы Дома молодежи во Владивостоке, главу КППК «Приморкрайстрой» Игоря Сологуба, обвиненного в получении 9-миллионной взятки, бывшего главу Малиновского сельского поселения Дальнереченского района Николая Грицишина, смошенничавшего на 5,3 млн рублей, главу находкинской думы Михаила Пилипенко, соучаствовавшего в превышении полномочий вице-мэром города Александром Беловым в земельной сфере. Не без участия УФСБ, видимо, обошлось и дело в отношении экс-главы Надеждинского района Григория Ведерникова, обвиненного в махинациях с землей. Кстати, только в первом квартале прокуратура вскрыла более 1 тысячи нарушений в сфере землепользования.

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Сомневаюсь, что речь идет о полномасштабной декриминализации региона, о которой в свете грядущих экономических преобразований так часто говорят губернатор Миклушевский с полпредом президента Юрием Трутневым. Как показывает практика, подобные дела относятся к разряду «штучных». Именно за счет таких чиновников, силовики получают внеочередные звания и повышение по службе. Однако, далеко не все из фигурантов в итоге оказываются за решеткой. Немного поупрямившись, они все же соглашаются на сделку со следствием, в результате чего отделываются незначительными (нередко условными) сроками лишения свободы или штрафами. Возможно, что такая же перспектива уготована и Олегу Ежову.

Надеюсь, что одним Ежовым «разбор полетов» не ограничится, ибо только в первом квартале текущего года в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд прокуратурой было выявлено 1,2 тыс. нарушений, а еще 315 — в сфере государственной и муниципальной собственности», — подвел итог директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ».

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