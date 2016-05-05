Вашингтон, 5 мая, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Миллиардер Дональд Трамп, оставшийся единственным претендентом на пост президента США от Республиканской партии, не исключил, что может объявить потенциальный состав кабинета ещё до официального выдвижения его кандидатом от партии на съезде в июле.

.frontpagemag.com Дональд Трамп — кандидат в президенты США

«Мне нравится идея сделать что-то вроде этого до того момент, как мы поедем в Кливленд. Да, я могу сделать это. Думаю, это будет воспринято положительно», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в интервью CNN политик также не исключил, что рассмотрит кандидатуру своего выбывшего оппонента, губернатора штата Огайо Джона Кейсика на пост вице-президента. «Я был бы заинтересован в том, чтобы выдвинуть Джона. Он мне нравится, у нас хорошие отношения», — заявил Трамп.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сенатор от штата Техас Тед Круз и губернатор штата Огайо Дон Кейсик приняли решение о выходе из предвыборной гонки. Таким образом, Дональд Трамп остался единственным претендентом на президентской кресло от Республиканской партии.