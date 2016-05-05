Владивосток, 5 мая, 2016, 03:55 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке определены девять муниципальных образований, где с 1 октября 2016 года начнётся реализация федерального проекта о «дальневосточном гектаре». В Приморском крае пилотной территорией определён Ханкайский район, куда готовы принять 13 тысяч человек. В общей же сложности, в рамках субъекта, речь идёт о 650 тысячах гектаров земли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон о «дальневосточном гектаре», согласно которому каждый гражданин страны может получить в пользование на пять лет один гектар земли в любом субъекте ДФО. На шестой год этот гектар можно будет оформить в аренду или в собственность. Существует ряд ограничений по линии купли-продажи участков и их сдачи в аренду. Кроме того, при простое земли, она может быть изъята.

К данному моменту все регионы Дальнего Востока определились, с каких территорий с 1 октября начнётся выделение земель местному населению. В Приморье утверждён Ханкайский район, в Хабаровском крае — Амурский, в Еврейской АО — Октябрьский. Амурская область в качестве пилотной территории выбрала Архаринский район, Якутия — Нерюнгринский. На Колыме в первую очередь участки можно будет получить в Ольгинском районе, на Камчатке — в Усть-Большерецком, на Сахалине и Чукотке — в Тымовском и Анадырском районах соответственно.

Отметим, что с 1 февраля 2017 года на этих территориях проект «дальневосточного гектара» заработает не только для местного населения, но и для всех граждан России.

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На первом этапе приморские власти заявили о готовности принять 13 тысяч новосёлов — такова общая площадь трёх земельных массивов в Ханкайском районе.

«Расположенный в северо-западной части края Ханкайский район граничит с озером Ханка, известен благоприятным климатом и плодородной землёй», — прокомментировали чиновники.

В дальнейшем участки на территории Приморья можно будет получить на площади в 650 тысячах гектаров.

«Все новое — хорошо забытое старое. Мы помним, как аналогичная реформа Петра Аркадьевича Столыпина в свое время дала огромный импульс к развитию этого региона. Дальневосточный гектар даст возможность людям организовывать свой бизнес, новое производство, строить дома. Уверен, в результате регион получит динамичное развитие. Закон о «дальневосточном гектаре» станет второй волной освоения Дальнего Востока в истории России», — отметил губернатор региона Владимир Миклушевский.

Отметим, что руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич со скепсисом отнёсся к практическому применению закона о «дальневосточном гектаре». По мнению эксперта, в случае с Приморским краем успешной реализации проекта препятствует, как минимум, малая плотность населения. Кроме того, участки будут выдаваться вдали от Владивостока, что ставит под сомнение желание людей строить там дома. А для нового бизнеса одного гектара земли слишком мало, уверен экономист.