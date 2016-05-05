Москва, 5 мая, 2016, 03:18 — ИА Регнум. Столичное управление МЧС России опровергает информацию о взрыве, якобы произошедшем в ночь на 5 мая на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена.

nov-electro.com Последствия короткого замыкания

«Представленная в ряде СМИ информация о взрыве на перегоне между станциями «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская» не соответствует действительности», — сообщили агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях.

В ночь на 5 мая на сайте телеканала «Рен ТВ» появилась новость с заголовком «Первые кадры с места взрыва в московском метро». Чуть позднее слово «взрыв» было заменено на «задымление».

По информации телеканала, инцидент произошёл между станциями «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская». Очевидцы сообщили, что услышали громкий хлопок, затем последовала паника. «Всех пассажиров выгнали из метро, на протяжении получаса движение на ветке остановилось», — говорится в материале.

Как разъяснили в МЧС, на перегоне между двумя станциями произошло замыкание. «Около 01:20 поступила информация о задымлении на станции «Петровско-Разумовская». Метро на тот момент уже было закрыто на вход, поезда шли пустые. Прибывшие на место подразделения установили, что на перегоне между станциями «Тимирязевская» и «Петровско-Разумовская» произошло короткое замыкание. Ни возгорания, ни задымления не было. Соответственно, спасатели никаких работ не проводили, эвакуации людей также не было», — уточнили в ведомстве.