Джуно , США, 5 мая, 2016, 02:56 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате крушения самолёта Cessna 172 вблизи города Анкоридж на Аляске, передаёт Associated Press.

englishvoyage.com Белоголовый орлан

Как сообщил представитель Национального совета по безопасности на транспорте Шон Уильямс, авария произошла ещё 20 апреля. Как было установлено, причиной падения самолёта стало столкновение с белоголовым орланом. Ткани птицы были обнаружены на обломках воздушного судна.

Сообщается, то после столкновения самолёт спланировал в густой лес, где разрушился и сгорел. Никто из находившихся на борту в результате аварии не выжил.

Как отметил Уильямс, данный случай стал первым в стране, когда столкновение с белоголовым орланом привело к гибели людей. Ранее авиакатастрофы с участием этих птиц не заканчивались летальным исходом.