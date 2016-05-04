Москва, 5 мая, 2016, 02:47 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Модест Алексеевич, все СМИ опубликовали информацию о том, что российский суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы. Несмотря на то, что доказательства ее вины предъявлены, американцы заявляют о том, что Савченко надо срочно выпустить. На каком основании из правового русла дело переводится в русло политическое?

На том основании, что Соединенные Штаты считают себя единственной в мире инстанцией, которая определяет, кто виноват, а кто нет. Если бы Савченко совершила все доказанные преступления на территории США в отношении американских граждан, суд дал бы ей не 22 года, а 122 года тюрьмы. США воспринимают дело Савченко как один из инструментов давления на Россию. Министр иностранных дел Сергей Лавров и МИД России внятно дали понять, что, во-первых, здоровью Савченко ничто не угрожает, а во-вторых, этот вопрос по существу ни с кем вне России не обсуждается и обсуждаться не будет.

Суть претензий США в судебных вопросах, а также в вопросах прав человека наглядно демонстрирует известная поправка Джексона-Вэника 1974 года, которая действует в отношении России до сих пор (поправка к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. — Ред.). Эта поправка была принята для того, чтобы облегчить эмиграцию евреев из СССР. Советского Союза нет, из страны можно выехать беспрепятственно, а поправка продолжает действовать, потому что это очень удобный инструмент давления на Россию.

Двойные стандарты уже никого не удивляют. И лучшая их демонстрация в том, что, когда США вводили санкции против России в защиту неизвестно чего, они не коснулись ракетных двигателей, которые производятся в России и которые США используют, потому что сами производить такие не могут. Не стали запрещать и полеты в космос на МКС, потому что у них самих МКС нет.

Вопрос с Савченко может как-то решиться иначе?

— Если она признает свою вину и если при посредничестве США или Германии будет достигнута соответствующая договоренность с Киевом, то ее могут обменять. Но признать свою вину ей придется.

Вы хорошо разбираетесь в проблемах Южного Кавказа, чем этот регион изначально привлек Ваше внимание?

Первым делом хочу обратить внимание уважаемых читателей Вашего издания на то, что в агентстве REGNUM избегают употреблять географическое понятие «Южный Кавказ». Для нас это — Закавказье, как было во времена царской России, в Советской России, в России сегодня. Южный Кавказ — термин османский, он был привнесен в союзную с Германией Турцию немцами. И мы не хотим подгонять наше мировоззрение под чужую географию, потому что как ты называешь свой дом, так он и живет. Я глубоко убежден в том, что географические понятия влияют на судьбу народов.

Если ты признаешь себя — используя в русском языке русскую терминологию — частью Закавказья, это не противоречит твоей независимости. Если ты признаешь себя частью Южного Кавказа, тем самым подтверждаешь османский взгляд на Кавказ как на объект экспансии и притязаний. За идеологией Большого Кавказа всегда стояли не внутренние, а внешние империалистические интересы — объединить весь Кавказ одной железной рукой, не считаясь с волей живущих там народов. Кроме того, своей историей и культурой Кавказ не вмещается в понятие Северного или Южного. Где проводить южную границу Закавказья? Что делать с Ваном, Лазистаном и т.д. Поэтому определимся сразу: мы говорим о Закавказье.

Впервые REGNUM профессионально обратило внимание на Закавказье в 2003 году, когда агентство приступило к постоянному вещанию из Армении и об Армении, а также из Карабаха и о Карабахе. REGNUM было первым и до сих пор остается одним из считаных российских информационных агентств, которое определило Нагорному Карабаху место среди самостоятельных государств и сразу включило его отдельной строкой в «географическое меню» государств на своем сайте.

REGNUM признает независимость Нагорного Карабаха?

Да, все эти годы.

Вернемся к Вашему вопросу. Не секрет, что во многих постсоветских странах до сих пор в ходу название «республика». В Азербайджане, в Киргизии, в Казахстане, в Армении говорят «у нас в республике» и не говорят «у нас в стране» — так, как надо говорить в современных условиях, если действительно уважать свою независимость. Эта инерция присутствовала и тогда, когда мы стали вещать из Закавказья. Для нас важно было понять, что мы считаем границами информационного пространства в новых границах России. В то время шла война в Чечне, борьба за независимость Абхазии и Южной Осетии. И мы пришли к выводу, что если для нас они станут «крайними», то мы не поймем по меньшей мере половины происходящего в регионе. И если они — край нашего внимания, то тогда может наступить момент, когда этот край переместится далее вглубь России.

Для того чтобы разбираться в происходящем в России и вокруг нее, надо обозревать страну в границах дореволюционной России — это во-первых. Во-вторых, даже этот взгляд недостаточен. Надо смотреть еще шире, с точки зрения «второго эшелона» границ, где не только Белоруссия, но и Польша, не только Украина, но и Венгрия, Румыния, не только Закавказье, но и Турция, Иран. Сегодня происходит очень быстрое разрушение политической географии Ближнего и Среднего Востока. Как отлив в море обнажает затонувшие корабли, так сегодня обнажаются живые кладбища и живые развалины Османской и Персидской империй. И мы не можем это игнорировать.

В одном из интервью Вы сказали, что все страны в регионе готовятся к войне, что является сдерживающим фактором?

Понимание того, что война будет катастрофична по экономическим последствиям, разрушит устоявшиеся транспортные, транзитные коммуникации, деловые связи, и в условиях мирового кризиса расплата за нее станет непосильно тяжелой. Вместе с тем, политического авантюризма, милитаризма, агрессивности в регионе меньше не стало. И недавние события в Нагорном Карабахе это наглядно продемонстрировали.

Какова цель возобновления военных действий в Нагорном Карабахе?

Возобновив войну в Нагорном Карабахе, Азербайджан исполняет союзнический долг перед Турцией — нанесение удара России в спину, открытие против нее «второго фронта». Действия Азербайджана можно расценить и как военный ответ на готовность США и России ввести НКР как самостоятельную сторону урегулирования в «минский процесс». Начав военные действия в Нагорном Карабахе, руководство Азербайджана преследовало также и внутриполитическую цель мобилизовать население вокруг Ильхама Алиева.

По какой причине международное сообщество соблюдает паритет в условиях, когда очевидно, что агрессия исходит со стороны Азербайджана?

Соблюдение мировым сообществом паритета — это лучшее, что оно может сделать. Ведь США, Франция и Россия — посредники в урегулировании проблемы. А среди других стран — большинство являются сторонниками Азербайджана, включающего в себя территорию Нагорного Карабаха.

По какому сценарию, на Ваш взгляд, могут развиваться события?

Последствия этой военной операции Баку — тяжелые: веры ему не осталось даже на 1 процент, процесс мирного урегулирования разрушен. Погибли невинные люди — мирные жители, погибли молодые солдаты и офицеры с обеих сторон. Хрупкая стабильность, которая была достигнута, разрушена на многие годы вперед. Тем не менее острая фаза войны прекратилась, ибо блицкриг Азербайджану не удался.

В случае дальнейшей эскалации военных действий в Нагорном Карабахе каковы могут быть действия ОДКБ?

Нападение Азербайджана на Нагорный Карабах формального повода для вмешательства стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не дает, хотя все необходимые разъяснения по этому вопросу со стороны ОДКБ, в том числе из уст генерального секретаря Николая Бордюжи, были даны. Нагорный Карабах воспринимается в ОДКБ как зона безопасности и зона ее ответственности, хотя формально НКР не входит в территорию ОДКБ.

В таком случае член ОДКБ Армения может вмешаться…

Она вмешается, но, как было в случае обстрела армянских приграничных сел со стороны Азербайджана, Армения не запросила помощи ОДКБ. А эта помощь автоматически не предоставляется. У Армении достаточно сил остановить масштабное возобновление войны, а если будет недостаточно, ОДКБ, безусловно, окажет помощь. Речь идет, конечно, о России, а не, например, Казахстане или Белоруссии.

Де-юре НКР не признана, как Вы думаете, состоялась ли государственность НКР де-факто?

Да, безусловно. Государственность Нагорного Карабаха состоялась. Легитимность этой государственности многократно подтверждена на прямых и свободных выборах, она опирается на действующую экономическую систему, которая становится все более самодостаточной. Более того, политическая система Нагорного Карабаха является результатом очень серьезной политической конкуренции.

Подтверждает состоявшуюся государственность Нагорного Карабаха также обсуждение его государственного устройства. Наблюдатели говорят, что если Армения конституционно перешла к форме парламентской республики, то надо бы и Нагорному Карабаху на нее переходить. Такое обсуждение было бы бессмысленным, если бы государственное устройство Нагорного Карабаха не было фактом и не имело бы своих особенностей.

Какие это особенности?

В Нагорном Карабахе, на мой взгляд, никто серьезно не помышлял бы об обсуждении конституционной реформы, если бы ее не было в Армении. Президентская республика в Нагорном Карабахе, я считаю, не нуждается в конституционной реформе.

Конечно, тому, кто попытается навредить независимости в Нагорном Карабахе, сам народ оторвет все руки и ноги, но в условиях прифронтового государства парламентская система управления, где центральным лицом становится назначенный парламентом премьер-министр, своего рода роскошь. В прифронтовом государстве президент — Верховный главнокомандующий, командир, главное лицо. Но само обсуждение этого вопроса подтверждает факт государственности, и НКР будет принимать решение самостоятельно.

Как Вы оцениваете взаимоотношения Армении и Грузии? Каковы могут быть для Армении последствия вступления Грузии в НАТО, чего она настойчиво добивается?

Во-первых, если Грузия вступит в НАТО в своих новых границах, это будет означать, что НАТО эти границы признает, что территориальная целостность Грузии для НАТО такая, какой она является сегодня, то есть без Абхазии и Южной Осетии. Я допускаю, что Армения до сих пор не признала Нагорный Карабах еще и потому, что опасается нервной реакции Грузии, поскольку просматривается аналогия с ее территориальными утратами. Если Грузию примут в НАТО, эта проблема будет снята. России это даст «зеленый свет» в вопросе интернационализации признания Абхазии и Южной Осетии, Армении — с Нагорным Карабахом. В то же время Джавахетия (Джавахк) навсегда останется в составе Грузии без автономии (историко-географическая область на юге Республики Грузия, населенная преимущественно армянами. — Ред.).

Кроме того, если Грузия вступит в Североатлантический блок, будут лишь официально названы натовские объекты в стране, которые и без того уже существуют, — огромный морг, построенный НАТО в Кобулети, военные базы, созданные турками, голландцами и немцами.

Воевать с Грузией, то есть с НАТО, Россия не собирается. Надо рассматривать ситуацию, подняв голову от тарелки и видя край стола. А на краю стола — распад Турции, в результате которого на границах Грузии и Армении рано или поздно будет новое государство — Курдистан, а вовсе не Турция.

Это в будущем, а сегодня грузинская интеграция в турецкую экономику, политику настолько велика, что складывается впечатление, что она постепенно становится частью Турции. Вам так не кажется?

Грузия добровольно выбрала себе судьбу шашлыка на шампуре между Турцией и Азербайджаном. Коммуникации, транзит, регионы с разнородным населением разрывают, растягивают, пронзают Грузию насквозь.

Мы хорошо осведомлены об экономической экспансии Турции и Азербайджана в Грузии. Грузия своим стремительным, можно сказать, пожарным переходом под контроль евроатлантических структур хочет решить сразу две проблемы — обезопасить себя от «российской опасности» и избавиться от реальной опасности со стороны Турции и Азербайджана. Все основные магистрали, энергосети, трубопроводы на территории Грузии ей не принадлежат. И она верит в то, что, пригласив евроатлантических бюрократов, которые стоят также и над Турцией, сможет защитить себя и свой национальный интерес.

Создается впечатление, что в Грузии это уже понимают, но ничего не могут сделать…

Когда Сталин в начале 1920-х годов начал полемику с теми, кто хотел создавать Советский Союз из «титульных» республик, где вся власть отдавалась бы «титульным» нациям, он приводил в пример Тифлис (Тбилиси), Грузию. Как человек, прекрасно знающий реальность Закавказья, он говорил о том, что невозможно создавать грузинскую политическую монополию в Тифлисе, где 35% населения армяне. Этот голос забыт. Я не причисляю себя к поклонникам Сталина, но очевидно, что он был на голову выше всех, кто его окружал.

Когда Саакашвили, будучи президентом, высказал мысль о возможности создания Грузией и Арменией таможенного союза на пути к конфедерации, я отнесся к этому очень серьезно. Эта возможность решала для Армении проблемы Джавахетии, выхода к морю, тбилисских армян, сохранения исторического культурного наследия. А для Грузии — вопрос взаимодействия с Россией, потому что находиться в хороших отношениях с Арменией и быть в плохих с Россией — невозможно. Это был сильный ход, хотя и утопический…

Сигналы, которые поступают из Грузии параллельно с натовской риторикой, говорят о том, что ситуация в стране изменилась по сравнению с настроениями 2008 года, когда все были на стороне Саакашвили. Нам придется найти общий язык. Но мы должны исходить из того, что вопрос «утраты» Абхазии и Южной Осетии для грузин является нерешенной проблемой. Поэтому эта тема будет присутствовать в любом долгосрочном историческом диалоге России и Грузии. И в этой ситуации Армения может стать «переводчиком» между Россией и Грузией и помочь сформировать повестку дня переговоров «на троих».

Информационная война между Арменией и Азербайджаном набирает обороты, какова позиция российских СМИ в этом противостоянии и REGNUM в частности?

Для всех профессионально занимающихся анализом текущей политики медийная и политическая активность Азербайджана в России очевидна. Ряд лиц, близких к правящим сферам, ряд лоббистов открыто объявляют Азербайджан своим лучшим другом, при этом, как свидетельствуют публикации в сети, у этих лиц всегда имеется там бизнес-интерес. Их публичные действия в Москве носят характер, открыто раболепный перед властями в Баку.

Также очевидно, что есть целый ряд средств массовой информации и других институций в России, которые получают финансовую поддержку из Азербайджана. И они ее не скрывают. Одно информационное российское издание настолько боится не понравиться своим спонсорам из Азербайджана, что даже не признает независимости ни Абхазии, ни Южной Осетии, которую Россия признала как государство.

А как на это смотрят официальные государственные структуры?

Предпочитают не замечать. Азербайджанское лобби в России очень сильно, оно гораздо сильнее армянского. Но оно «висит в воздухе», оно — часть «распильного» бизнеса, а не общественных симпатий.

Но вернемся к СМИ. Я не могу назвать ни одно российское СМИ, которое стоит на армянской стороне не по убеждению, а из-за денег. Я сомневаюсь в том, что в Армении на это имеется соответствующий бюджет, подобный такому же в Азербайджане — насколько я могу судить, его просто не существует. При этом некоторые и особенно бакинская пропаганда обвиняют REGNUM в проармянской направленности. Но кто может сказать, что REGNUM замалчивает острые проблемы в Армении и в Нагорном Карабахе?

Некоторые эксперты думают, что Азербайджан побеждает в информационной войне…

Побеждает? Несколько лет назад был проведен социологический опрос о мнении российских граждан относительно статуса Нагорного Карабаха. 65% опрошенных высказались за его независимость. Получается, что азербайджанская пропаганда проигрывает…

Русские хорошо знают историю, чувство исторической справедливости им присуще…

Если бы Армения вела соответствующую пропаганду, эта цифра составила бы 99%. Впрочем, это дело Армении и ее властей. Что касается способности народа России к консолидации, его чувства исторической справедливости, обратимся к данным социологических опросов и референдума по Крыму, показателям отношения к священному 9 мая. 95% — за русский Крым, 90% — за «Бессмертный полк». Это говорит о том, что в самых главных вопросах у русского народа есть Бог и совесть в душе.

А какова позиция REGNUM в этой информационной войне?

Мы не участвуем в ней. Если ты хочешь вести такую войну, ты должен сначала подумать о том, кто говорит от твоего имени и о чем, какие символы используют представители власти в своей риторике. Наши речи и наши символы — речи и символы этого большинства в 90 и 95%. Мы не нуждаемся в информационных сценариях, мы просто защищаем свой дом.

В чем отличительная особенность агентства REGNUM, которое входит в топ-10 ИА по цитируемости в российских СМИ?

В сознательной и открытой, политически определенной позиции, которая видна, несмотря на то, что у нас нередки дискуссии и фактом является «парламент мнений». Она в том, что, предоставляя массированный объем информации, мы придерживаемся определенной линии, которая выражается в прямом высказывании. Это голос свободного, критического патриотизма, осознанного понимания государственности. Это — голос борьбы за независимость народов против колониализма и компрадоров, этнического национализма и неонацизма.

Каждый знает, что свобода печати, всесторонность информации являются результатом только полноты данных. Читателю не нужны какие-либо информационные хитросплетения, главное — позиция агентства по ключевым вопросам. REGNUM никогда не скрывает, что думает, и в этом наше главное отличие.

Беседовал Григорий Анисонян