Москва, 5 мая, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Режим тишины в Сирии продлён в городе Алеппо, а также в Восточной Гуте и на севере провинции Латакия. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Бюллетень центра примирения

«В ходе состоявшегося телефонного разговора между руководителями российского Центра по примирению враждующих сторон и аналитического военно-политического центра США в Аммане (Иордания) американская сторона поддержала российские предложения о повторном введении «режима тишины» в Восточной Гуте и северной Латакии на 24 часа (до 24:00 5 мая), а также продолжении на 48 часов (до 24:00 6 мая) «режима тишины» в городе Алеппо», — говорится в бюллетене.

Как сообщается, боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» в минувшие сутки продолжали боевые действия на северо-западе Алеппо. Из реактивных систем залпового огня обстреливались кварталы Шейх-Максуд, Мейдан и Эль-Сурьян. Среди военнослужащих и мирного населения имеются убитые и раненые.

Вооружённые формирования, причисляющие себя к оппозиции, вместе с боевиками «Джабхат ан-Нусра», предпринимали попытки наступления с целью захвата квартала Аз-Захра. Понеся в ходе боя потери, боевики отступили на исходные позиции.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что группировка «Джабхат ан-Нусра» «делает всё, что только возможно, не останавливаясь ни перед какими жертвами и затратами, ничем не гнушаясь, всячески пытается сорвать даже намёки на мирный процесс».

В этой связи он подчеркнул, что необходимо прикладывать все усилия, чтобы не отвечать на провокации со стороны боевиков. «Тут нужно понимать, что режим тишины как раз и предполагает собой, что, если, например, какая-то провокация произошла без видимых причин, то надо постараться не отвечать на неё, глядишь — там одумаются», — приводит слова генерал-майора телеканал RT.

Ситуацию в Алеппо представитель Минобороны России охарактеризовал как «своего рода сложный слоёный пирог». «Большую часть провинции контролируют правительственные войска. Часть района находится под пятой боевиков «Фронт ан-Нусра», часть контролирует так называемая оппозиция», — пояснил Конашенков.