Москва, 5 мая, 2016, 02:19 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационный бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным российской стороны, за прошедшие сутки было зафиксировано восемь нарушений перемирия в провинции Латакия. Боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Ахрар аш-Шам» обстреляли из миномётов населённые пункты Акч-Баэр, Хаддада, Шмайса, Кермель. Дважды были обстреляны населённые пункты Ард-эль-Вата и Хакур-Тахтани.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в информационном бюллетене.

Сообщается также, что в течение суток заключено соглашение о примирении с представителями ещё одного населённого пункта в провинции Хомс. Таким образом, количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, достигло 91.

Кроме этого, были проведены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевым командиром вооружённого формирования в провинции Дамаск. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений — 52.