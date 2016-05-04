Тегусигальпа, 5 мая, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Всемирная ассоциация общинных служб радиовещания (AMARC) заявила, что в Тегусигальпе совершено преступное нападение на гондурасского журналиста Феликса Антонио Молину. Вооруженные люди, ехавшие на мотоцикле, выстрелили в него, нанеся серьезные травмы. Журналист Феликс Молина является техническим директором Ассоциации общинных СМИ Гондураса (AMCH) и ведущим радиопрограммы общинного радио, транслирующейся ежедневно по «RDS Радио» и «Радио Глобо». В заявлении также сказано, что эти действия являются попыткой запугивания, чтобы заставить замолчать журналиста Феликса Молину — защитника коренных народов Гондураса, комментирует La Tribuna.

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Напомним, что в марте в Гондурасе была зверски убита эколог и защитница прав коренного населения Берта Касерас. 43-летняя учительница Берта Касерес отстаивала интересы народа ленка и выступала в защиту окружающей среды. Именно на землях ленка (самоназвание одной из групп народности чибча) энергетические компании хотели построить плотину для электростанции, в результате чего были бы затоплены обширные территории, сообщало ранее Cuba Debate.

Более года назад в Гондурасе был убит журналист Карлос Фернандес. «Считая этот случай, уже более 40 журналистов убиты за последнее десятилетие в этой стране, которая является местом с самым высоким показателем убийств в мире: 90,4 на каждые 100.000 жителей», пишет Prensa Latina.