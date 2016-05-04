Вашингтон, 5 мая, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Смерть гражданина России Игоря Зязина в центре временного содержания иммиграционной и таможенной полиции США могла наступить по естественным причинам. Об этом заявил представитель офиса шерифа по округу Сан-Диего Кеннет Нельсон, передаёт агентство Sputnik.

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По его словам, на естественные причины смерти мужчины на данный момент «указывают улики». Он также отметил, что американские следователи не видят в случившемся криминальной подоплёки.

В то же время представитель офиса шерифа подчеркнул, что для установления точной причины смерти российского гражданина необходимо проведение токсикологической экспертизы, которая может занять от шести до восьми недель.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Игорь Зязин 24 апреля был взят под стражу сотрудниками иммиграционной и таможенной службы США в районе города Сан-Диего в штате Калифорния. Мужчина подозревался в попытке незаконного перехода границы США с территории Мексики. 1 мая задержанный скончался.