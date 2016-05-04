Каракас, 5 мая, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Николас Мадуро, столкнувшийся с реальной угрозой импичмента, заявил, что готов защищать народ Венесуэлы. И видит корни зла в происках США, в том числе, в развязанной против него информационной войне, сообщает AVN.

vk.com/n_maduro Николас Мадуро — президент Венесуэлы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес 1 мая сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что менее, чем за сутки было собрано необходимое количество подписей для заявки на проведение референдума об отставке Николаса Мадуро. «У нас почти 2 миллиона подписей, нужно было 196 тысяч, огромное спасибо! Больше не требуется!», — прокомментировал в Twitter Энрике Каприлес.

Начавшийся парад импичментов и падение популярности целого ряда левых латиноамериканских политиков заставляет задуматься о причинах этого явления. Одна из основных — коррумпированность.

«В этом-то, без сомнения, и кроется самое большое разочарование: в регионе со столь сильным неравенством левые лидеры тоже оказались коррумпированными. Не больше и не меньше, чем другие, но они обещали руководить страной иначе. И если в эпоху экономического роста с такой безнаказанностью еще мирились, этого уже нет в период застоя или рецессии», комментирует Slate.fr.

Что касается Венесуэлы, то организаторы импичмента на первом этапе должны предоставить в Национальный избирательный совет соответствующую заявку с подписями 1% имеющих право голоса венесуэльцев — порядка 200 тысяч человек. После соблюдения ряда необходимых процедур организаторам референдума нужно будет всего за несколько дней собрать подписи уже 20% избирателей, то есть примерно 4 млн человек, комментирует Информационное агентство ТАСС.