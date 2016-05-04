Буэнос-Айрес, 5 мая, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Хореограф — постановщик русских народных танцев из города Воронежа, заслуженный работник культуры России Нина Тарасенко вновь прибыла в Аргентину для проведения мастер-классов среди самодеятельных коллективов клубов российских соотечественников в провинции Буэнос-Айрес, сообщается на официальном сайте Посольства России в Буэнос-Айресе.

Екатерина Юркина. Хоровод (фрагмент). 2005

Отметим, что Нина Павловна Тарасенко почти десять лет регулярно прилетает в Латинскую Америку, чтобы оказать помощь танцевальным коллективам российской диаспоры. Долгие годы совместного творчества связывают ее с уругвайским городом Сан — Хавьер — единственным в Южном полушарии, где абсолютное большинство населения — русские.

Отметим, что воронежский хореограф не только поставила в Клубе Максима Горького в Сан-Хавьере танцевальные программы. Но и привезла для участников ансамбля народные костюмы, сшитых воронежскими мастерами. Творческой заслугой Нины Тарасенко является то, что молодежный танцевальный коллектив Сан-Хавьера — «Калинка» стал известен не только в Уругвае, но и в других странах. И, конечно, в России, где он выступал в разных городах. В том числе, на Ассамблее Русского мира в Санкт-Петербурге.

Нина Тарасенко, несомненно, относится к числу тех подвижников, благодаря которым на площадке Русского мира совершаются реальные дела и реализуются значимые проекты. Сама Нина Павловна неоднократно заявляла в интервью, что нигде она не встречала такой отдачи и такого темперамента, как у танцоров из русских клубов в Аргентине и Уругвае.

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