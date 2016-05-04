Лондон, 5 мая, 2016, 01:28 — ИА Регнум. В сотню рейтинга самых престижных вузов в мире, составленного британским журналом Times Higher Education, вошли три российских вуза — Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ).

ruscow Скульптуры студентов у здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

МГУ занял 30-ю строчку рейтинга, разделив её с Иллинойским университетом в Урбане-Шампейне. СПбГУ вошел в группу вузов, разделивших с 81-го по 90-е места. МФТИ, в прошлом году не фигурировавший в первой сотне, попал в группу вузов, занявших места с 91-го по 100-е.

В первую тройку рейтинга вошли вузы из США. Лидером в списке шестой год стал Гарвардский университет, второе место занял Массачусетский технологический институт, третье место — Стэнфордский университет.

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