Названа причина сбоя в работе наноспутника SamSat-218D
Москва, 5 мая, 2016, 01:16 — ИА Регнум. Наноспутник SamSat-218D, запущенный 28 апреля с нового космодрома «Восточный», раскрутился слишком быстро при выводе на орбиту и его антенна не успевает «поймать информацию», хотя во время полета над приемной станцией на Землю поступают обрывочные сигналы, сообщил руководитель проекта Игорь Белоконов.
«После анализа получаемой информации будет принято решение о дальнейших действиях, в том числе рассматривается попытка активизировать работу магнитной системы стабилизации, чтобы погасить возможное движение спутника относительно центра масс», — приводит слова Белоконова ТАСС.
Как передавало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что наноспутник SamSat-218D не вышел на связь, когда отстыковался от разгонного блока «Волга». Когда аппарат вышел на орбиту, он мог не включиться. Позднее сообщалось, что спутник начал передавать обрывочные сигналы на морзянке.
В «Роскосмосе» поспешили откреститься от проблем со спутниками и заявили, что за их работу отвечают создатели этих космических аппаратов. SamSat-218D создавался в Самарском государственном аэрокосмическом университете.