Остин, США, 5 мая, 2016, 00:59 — ИА Регнум. Уволенный сотрудник транспортной компании Knight Transportation открыл стрельбу на территории предприятия в американском городе Кейти (штат Техас), передаёт телеканал NBC.

Цитата из к/ф [ «Хороший плохой злой». реж Серджио Леоне. Италия, Испания, 1966год , Германия (ФРГ), США Кавбой

Как сообщил представитель местного отделения полиции, мужчина, по предварительной информации, был уволен утром 4 мая. Позднее, вернувшись в здание с ружьём и пистолетом, он открыл огонь по коллегам. В результате один человек погиб, ещё один получил ранение. Сам стрелявший после этого покончил с собой.

Отмечается, что рядом со зданием Knight Transportation располагаются две школы, которые были временно закрыты после инцидента. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выяснятся.