Бразилиа, 5 мая, 2016, 00:50 — ИА Регнум. 4 мая специальная комиссия верхней палаты парламента Бразилии заслушала докладчика по импичменту Антониу Анастасия, который не только рекомендовал отстранить Дилму Руссефф от власти. Но и привлечь ее к суду за нарушение бюджетного законодательства, сообщает Reuters.

Поль Деларош. Казнь леди Джейн Грей. 1833

Напомним, что накануне генеральный прокурор Бразилии Родригу Жану обратился в Федеральный верховный суд за разрешением начать расследование в отношении президента страны Дилмы Руссефф. Главу государства подозревают в попытке препятствовать расследованию дела о коррупции в государственной нефтегазовой компании Petrobras. комментирует Euronews.

6 мая специальная комиссия проголосует по поводу импичмента. Далее вопрос будет передан на заседание сената. В случае, если более половины сенаторов выскажутся за импичмент, то в течение 180 дней обязанности глава государства будет исполнять вице-президент Мишел Темер. Затем вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, что Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. Либо Дилма Руссефф вернется в президентское кресло, писало ранее ИА REGNUM