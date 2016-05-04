Вашингтон, 5 мая, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Огайо Джон Кейсик, претендовавший на пост президента США от Республиканской партии, официально объявил о выходе из президентской гонки. Заявление политика было продемонстировано в прямом эфире телеканала CBS News.

cowgernation.com Дональд Трамп — единственный кандидат в президенты США от республиканцев

Ранее, напомним, о намерениях Кейсика снять свою кандидатуру сообщил один из руководителей его предвыборного штаба. Политик принял решение отказаться от дальнейшей борьбы за презиентское кресло после того, как занял последнее место на первичных выборах в штате Индиана. До этого стало известно, что Кейсик отменил запланированный митинг в штате Вирджиния.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне о выходе из предвыборной гонки заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. Теперь у республиканцев остался только один кандидат — миллиардер Дональд Трамп.