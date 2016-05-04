Кито, 5 мая, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Почти семьсот тысяч гектар сельскохозяйственных земель было засажено в районах, затронутых землетрясением 16 апреля, причем 29,47% (а именно, 203 932,4 гектара) уже находились на этапе созревания и сбора урожая. Эти посадки стали первыми при анализе ущерба от землетрясения, осуществленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAJ), в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства (Magap) Эквадора. Эксперты FAO предупреждают, что, если не принять немедленные меры, можно потерять урожай, планировавшийся к сбору в ближайшие три месяца: 60 тысяч тонн банана, 250 тысяч тонн кукурузы, 27 тысяч тонн какао, 22 тысячи тонн риса и 2,3 тысячи тонн кофе. В самой критической ситуации находится птицеводческий и свиноводческий сектор, столкнувшийся с длительным отключением электричества и воды. 12 000 гектар креветочных хозяйств также были затронуты землетрясением, согласно первому докладу FAO, сообщает «Эквадор сегодня».

Сортировка бананов. Эквадор

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Эквадоре в ночь на 17 апреля. Его эпицентр находился в 28 км от населенного пункта Муисне, очаг подземных толчков залегал на глубине 20,2 км. 21 апреля произошло новое мощное землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Всего эквадорцы ощутили более семисот подземных толчков. Погибло более шестисот человек, более десяти тысяч пострадали от стихийного бедствия, писало ранее ИА REGNUM.