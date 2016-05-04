Мадрид, 5 мая, 2016, 00:28 — ИА Регнум. После нулевой ничьей в Манчестере, «Реалу» нужна была победа, и она была ожидаема. Тренер мадридцев Зинедин Зидан даже сказал, что если они не выйдут в финал, то это будет позором. Явно волновался великий в прошлом футболист.

tageswoche.ch Гол

Команды показали игру, соответствующую статусу полуфинала Лиги чемпионов, в основном с точки зрения нервного напряжения. На поле у хозяев вышел Криштиану Роналду, не оправившийся, как выяснилось, от мышечной трвавмы. На десятой минуте «Манчестер Сити» потерял из-за травмы своего капитана Венсана Компани. В целом мадридцы в первом тайме имели некоторое преимущество, которое воплотилось в гол, который сложился из прострела с острого угла Гарета Бэйла и рикошета от ноги защитника «Манчестер Сити» Фернанду. Мяч влетел точно в дальний верхний угол. Вратарь мантунианцев Джо Харт был бессилен. До этого защитники гостей играли очень уверенно. Однако нельзя относить этот гол к разряду случайных, просто хозяевам улыбнулась удача. «Реал» до конца первого тайма не дал гостям шансов отыграться.

Во втором тайме «Манчестер Сити» всё больше и больше угрожал воротам «Реала», но эти угрозы так и не переросли в действительно опасные моменты. За пятнадцать минут до конца стало заметно, что гости устали. Для них это был первый выход в полуфинал Лиги чемпионов, и «Реал» имел в этом смысле огромное преимущество. Гола, который мог бы всё перевернуть в этом матче, так и не случилось. «Реал» победил и вышел в финал, как это и ожидалось.

[[[flag-es]]] «Реал Мадрид» (Испания) — [[[flag-gb-eng]]] «Манчестер Сити» (Англия) 1:0 , по сумме двух матчей 1:0 .

Финал 2016 года, который пройдёт в Милане, станет повторением позапрошлогоднего финала. Тогда «Реал» победил «Атлетико» со счётом 4:1.