Буэнос-Айрес, 5 мая, 2016, 00:17 — ИА Регнум. Хустисиалистская партия Аргентины официально заявила, что намерена в 2019 году вновь возглавить страну. В качестве кандидатов на пост президента и вице-президента были представлены депутат Хосе Луис Гиохе и проигравший президентские выборы в 2015 году Даниэль Сциоли, сообщает El Litoral.

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Даниэль Сциоли подверг резкой критике правительство Маурисио Макри, заявив, что все проблемы в стране «только ухудшились». Он отметил, что не понимает, как власти намерены снижать инфляцию. Даниэль Сциоли убежден, что страна «находится в большой беде», комментирует Infobae.

Несколько дней назад аргентинские судебные инстанции направили официальный запрос в Панаму и на Багамы с просьбой предоставить информацию об офшорных компаниях, директором которых является президент Аргентины Маурисио Макри. Направивший запрос судья Себастиан Касанельо намерен выяснить не было ли со стороны Маурисио Макри уклонений от налогов и есть ли у него действующие счета в офшорах, сообщает La Nacion.

В случае, если подозрения аргентинских судебных инстанций подтвердятся, то Маурисио Макри может стать таким же кандидатом на импичмент, как Дилма Руссефф и Николас Мадуро. И не исключено, что перонистам придется проявить свою предвыборную активность гораздо раньше 2019 года.