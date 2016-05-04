Ереван, 4 мая, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Признание независимости Нагорного Карабаха со стороны Армении остаётся главной политической темой как в Армении, так и в самом Карабахе. Это даже несмотря на то, что представители правящей Республиканской партии Армении, МИД и пресс-секретарь президента Армении уже заявили, что на этом этапе законопроект поддержан не будет.

Успокоить страсти поспешил даже министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что не видит причин для паники по поводу инициативы армянских парламентариев обсудить признание Нагорного Карабаха, так как Ереван заверяет, что статус региона не будет определяться в одностороннем порядке.

«Что касается новостей об обсуждении темы признания Нагорного Карабаха: это ведь не Армения обсуждает. Это предложение двух членов парламента. И правительство Армении по их законам, как они всем объяснили, успокаивая страсти, должно подготовить заключение на этот законопроект. Я не стал бы сейчас бить тревогу и паниковать», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Армении включило в повестку заседания 5 мая рассмотрение проекта закона «О признании Нагорного Карабаха», авторами которого являются оппозиционные депутаты Заруи Постанджян и Грант Багратян. Замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что закон о признании Нагорного Карабаха войдет в Ереване в повестку в случае развязывания Азербайджаном новой военной агрессии.

«Когда я был в Ереване и когда потом общался со своим коллегой по телефону, и потом, когда он в Москве был уже после событий начала апреля, мне четко подтвердили приверженность Еревана мирному урегулированию. Это означает, что статус Карабаха будет определен в контексте общей договоренности, а не в одностороннем порядке», — подчеркнул российский министр.

Сергей Лавров также заявил, что в ближайшее время планируется встреча по Нагорному Карабаху с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Планируем, потому что дело требует такого повышенного внимания. Согласуем скоро, наверное, ближайший контакт. С участием, естественно, сопредседателей, с участием сторон. Эта же работа требует такого коллективного формата», — отметил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва считает возможным, хотя и сложным, документальное оформление идей политического урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

«Наверное, страсти должны остыть, это понятно. Но политический процесс, политическое урегулирование не имеют альтернативы. И есть известные идеи, которые обсуждались сторонами. И я по-прежнему убежден, что их сложно, но можно оформить в документы, которые будут всем сторонам приемлемы», — заявил Сергей Лавров.

Между тем Москва считает главным пресечь любые нарушения перемирия в Нагорном Карабахе, разработав для этого действенные механизмы. По словам Лаврова, президенты Армении и Азербайджана «высказались в пользу создания такого механизма расследования инцидентов, укрепления доверия. Поручили ОБСЕ этим заниматься, и представители ОБСЕ набросали такой проект с разными вариантами. Но, к сожалению, на том этапе в 2012 году дело дальше не пошло. Но сейчас мы хотим, чтобы стороны к этому вернулись, германское председательство в ОБСЕ хочет проявить активность, и мы поощряем это желание».

По словам министра иностранных дел Нагорного Карабаха Карена Мирзояна, в ближайшем будущем мы станем свидетелями «череды международных признаний» Степанакерта, что лишь положительно повлияет на мирное урегулирование конфликта.

«Я убежден, что в ближайшее время череда этих признаний продолжится. Международное признание Арцаха я считаю очень важным и в том смысле, что оно может оказать положительное влияние на переговорный процесс. Это позволит обеспечить необратимость переговорного процесса, а также позволит сторонам переговоров, сторонам конфликта сконцентрироваться на реальных проблемах — как обеспечить условия для мирного сосуществования двух независимых государств, которые сформировались в этом регионе после развала Советского Союза и после последовавшей за этим войны», — в интервью армянской службе радио «Свобода» сказал Карен Мирзоян.

На вопрос, ожидают ли они, что Нагорный Карабах признают также государства, являющиеся субъектами международного права, Мирзоян ответил: «Я убежден, что рано или поздно этот момент настанет. Мы работаем в этом направлении, и насколько наше государство будет состоявшимся, насколько мы сможем его развивать, настолько ближе мы будем к достижению этой цели».

А на вопрос, как в Карабахе относятся к включению в повестку заседания правительства Армении предложения оппозиционных депутатов о признании Нагорного Карабаха, Карен Мирзоян ответил: «В Нагорном Карабахе считают, что это должны решать Республика Армения и ее законодатели».

В свою очередь заместитель руководителя аппарата президента Карабаха Давид Бабаян считает, что Армения не должна быть первым государством, признавшим Арцах.

«Мы являемся сторонниками признания независимости Республики Арцах, работаем в этом направлении, но считаем, что Республика Армения не должна быть первым государством, признавшим Арцах. Это может быть только в том случае, если Азербайджан снова развяжет войну, тогда уже альтернативы просто не будет», — отметил Бабаян.

По мнению главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова, если Армения до сих пор не признала независимость Карабаха, то должна как можно дольше продлить эту дипломатическую паузу.

Вместе с тем Колеров удивлён, что Армения не признала Карабах, когда Азербайджан начал войну против Карабаха.

«Когда началась война и когда формат переговоров разрушил Баку, у Армении был карт-бланш для признания Карабаха. Всё идет к признанию Нагорного Карабаха, и с этим в итоге согласятся все стороны», — сказал Колеров в эфире армянской службы радио «Свобода».

По его мнению, возвращение Карабаха за стол переговоров только поможет этому процессу. Других вариантов, согласно Колерову, нет. «Карабах становится стороной переговоров, Азербайджан вынужден считаться с этим обстоятельством, потом, конечно, будут миротворцы, других вариантов нет», — отметил Колеров.

В Азербайджане инициативу двух оппозиционных депутатов о признании Карабаха считают провокацией. Как заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы, «признание Нагорно-Карабахской Республики — это просто провокация, так же как и военные действия, спровоцированные армянской стороной в начале апреля», — сказал посол.

П. Бюль-Бюль оглы также заявил, что Азербайджан готов к мирному решению проблемы. «Но если этот вопрос не будет решаться, то мы готовы к военному решению конфликта. Не хотелось бы, чтобы люди умирали, чтобы шли гробы, чтобы земля горела, но нам не оставляют другого выхода», — заключил посол.