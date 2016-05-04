Манагуа , 4 мая, 2016, 23:58 — ИА Регнум. 4 мая Никарагуа отметило День национального достоинства. В этот день, восемьдесят девять лет назад генерал Аугусто С. Сандино отказался признать пакт Эспино Негро, навязанный Никарагуа госсекретарем США Генри Стимсоном.

Аугусто Сесар Сандино Кальдерон и флаг Республики Никарагуа

В октябре 1926 года Аугусто Сандино поднял антиправительственное восстание против правящего режима, поддерживаемого США, затем возглавил вооружённое сопротивление высадившимся в стране американским войскам. Сперва он стоял за восстановление законной власти, согласно конституционным основам. Затем, стал бороться против соглашения Эспино-Негро, предусматривавшего плотную опеку Никарагуа американским правительством, рассматривая его как угрозу никарагуанской независимости. 14 мая 1980 года Государственный совет Никарагуа официально присвоил Аугусто Сандино почётное звание «Отец антиимпериалистической народно-демократической революции

Как заявил историк Альдо Диасу Лакайо, «есть множество интерпретаций событий 4 мая 1972 года, но правильно сказать, что это День национального достоинства, поскольку эта дата знаменует отказ от унижения и защиту любви к Родине». 4 мая 1927 года для никарагуанцев знаменует переход к антиимпериалистической войне, революции и национальному освобождению, уверен академик Клименте Гуйдо из Манагуа, комментирует Prensa Latina.