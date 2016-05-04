Москва, 4 мая, 2016, 23:54 — ИА Регнум. Российский фильм «Экипаж» режиссера Николая Лебедева с Владимиром Машковым и Николаем Козловским в главных ролях вошел в пятерку самых кассовых российских фильмов за последние 25 лет. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил министр культуры России Владимир Мединский в своем микроблоге в Twitter.

Цитата из к/ф «Экипаж». реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Алексей Гущин (Данила Козловский) и Леонид Зинченко (Владимир Машков)

«Экипаж» уже вошел в пятерку самых кассовых российских фильмов с 1991 года. Прокат продлен еще на неделю», — написал Мединский.

По данным сайта «Год российского кино» «Экипаж» собрал уже более одного миллиарда рублей в странах СНГ за 12 дней проката.

Рейтинг самых кассовых российских фильмов после 1991 года выглядит следующим образом. На первом месте военная драма «Сталинград», собравшая 1669,3 млн рублей, затем комедия «Елки 3» (1245,4 млн рублей), романтическая комедия «Ирония судьбы. Продолжение» (1230,6 млн рублей) и экранизация по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Вий» (1198,9 млн рублей).

«Экипаж» продюсировала кинокомпания «Три Тэ» Никиты Михалкова. Фильм рассказывает об авиакатастрофе и навеян отдельными мотивами одноименного советского фильма-катастрофы Александра Митты (1979).