Саранск, 4 мая, 2016, 23:45 — ИА Регнум. В Мордовии 1,5-годовалая девочка упала в канализационный коллектор. По данному факту проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского управления МВД.

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По предварительным данным, ребенок гулял с родителями. В какой-то момент девочка наступила на крышку канализационного люка и провалилась в коллектор глубиной 2 метра. Отец спустился в коллектор и самостоятельно достал девочку. Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали ссадины предплечья, после осмотра ребенка отпустили домой.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и принадлежность коллектора. «Также будет дана оценка действиям родителей, не осуществивших надлежащий контроль за ребенком, который находился вблизи сооружения», — подчеркнули в пресс-службе.