Воронеж, 4 мая, 2016, 23:38 — ИА Регнум. В Воронеже 3 мая завершился Всероссийский фестиваль японской анимации, который проходит в городе уже в 17-й раз. Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваль открылся 30 апреля встречей с режиссером мультфильма «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» Максимом Волковым из воронежской студии Wizart Animation.

Каширская Марина ИА REGNUM Косплееры. Форум-выставка Всероссийского фестиваля японской анимации в Воронеже

1 мая участники фестиваля отправились в сити-парк «Град», где на большой сцене прошло косплей-шоу — театральные, вокальные и танцевальные номера в образах героев японской анимации, комиксов, научной фантастики, компьютерных игр и мультфильмов студий Disney и Pixar. Кстати, именно Воронеж может по праву считаться родиной российского косплея — именно здесь в 2002 году в рамках фестиваля анимации было организовано первое в России косплей-шоу.

2 мая участники фестиваля совершили традиционное костюмированное шествие. Эта традиция, по словам организаторов, появилась случайно: «Шествие появилось на фестивале спонтанно, когда толпе косплееров нужно было всем вместе дойти до места фотосессии. Но это так понравилось всем участникам, что мы решили проводить такой парад ежегодно», — сообщает официальный сайт мероприятия. Обычно колонна с участниками фестиваля проходила от площади Детей до кинотеатра «Спартак» по проспекту Революции, но потом мероприятие запретили. Организаторам все-таки удалось вернуть этот пункт в фестивальное расписание, однако с 2015 года маршрут косплееров сократился — они прошли от Адмиралтейской площади до Чернавского моста и обратно по Петровской набережной, а затем направились к кинотеатру «Спартак» для фотосессии.

Завершающим событием фестиваля стала форум-выставка в парке «Алые паруса». Там была организована ярмарка сувениров и тематической атрибутики, украшений, одежды и открыток ручной работы, авторских комиксов. На выставке можно было принять участие в настоящей чайной церемонии, поиграть в настольные игры, постичь азы каллиграфии, а также сфотографироваться с полюбившимся персонажем или получить свой портрет в аниме-стиле. Также в расписании трехдневного фестиваля были кинопоказы, лекции от организаторов и музыкальный концерт.