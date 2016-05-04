Москва, 4 мая, 2016, 23:34 — ИА Регнум. Российский бюджетный авиаперевозчик «Победа», который входит в группу «Аэрофлот» с 9 июня текущего года начнет совершать авиарейсы в испанскую Барселону. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Сообщается, что полеты начнутся 9 июня и будут выполняться два раза в неделю из московского аэропорта «Внуково».

Стоимость билетов на этот рейс начнется от 999 рублей с учетом всех такс и сборов. Но количество таких дешевых билетов будет минимальным в высокий сезон.

Напомним, на прошлой неделе «Победа» анонсировала новый рейс в Тиват (Черногория). Полеты туда начнутся уже 11 мая. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта «Внуково» раз в неделю по субботам. Самый дешевый авиабилет на этот рейс также будет стоит 999 рублей.

Бюджетный авиаперевозчик «Победа» осуществляет международный рейсы в Германию (Кельн, Мюнхен, Мемминген), Словакию (Братислава), Италию (Бергамо), Кипр (Ларнака и Пафос).