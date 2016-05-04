Лима, 4 мая, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Кандидаты в президенты Перу формируют предвыборные альянсы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрыв между Кейко Фухимори и Педро Пабло Кучински минимален.

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На днях Кучински подписал пакт с лидером движения «Альянс за прогресс», экс-губернатором провинции Трухильо, бизнесменом Сесаром Акуньей, комментирует Andina. Отметим, что несколько лет назад корреспондент ИА REGNUM встречался с Сесаром Акуньей во время проведения в Трухильо Дней русской культуры. Акунья тогда подчеркнул в беседе, что проявляет большой интерес к России, русской культуре и хотел бы активизировать деловое сотрудничество перуанских деловых кругов с российскими партнерами.

Как пишет Prensa Latina, альянс Педро Пабло Кучински и Сесара Акуньи весьма важен, поскольку последний очень популярен на севере страны, где Кейко Фухимори на первом туре выборов одержала убедительную победу. Кроме этого, Педро Пабло Кучински могут поддержать те избиратели, которые считают, что приход к власти дочери диктатора, которая не осуждает отца за преступления против человечности, несет реальную угрозу демократии.

Кейко Фухимори пытается привлечь к союзу сторонников экс-президента Перу Алана Гарсиа. И щедро раздает обещания. Она намерена совершенствовать работу полиции, помочь неформальным группам несовершеннолетних, государственным служащим и другим секторам.

Более трети избирателей Перу еще определились не за какого кандидата будут голосовать на втором туре президентских выборов. Как сообщает издание Expereso, эксперт Луис Бенавенте заявил, что около 34 процентов перуанцев не смогли ответить за кого отдадут свой голос». Луис Бенавенте отметил, что по результатам соцопросов оба кандидата имеют равное количество сторонников.