Йошкар-Ола, 4 мая, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Перелеты между Йошкар-Олой и Москвой могут возобновиться в июне текущего года. Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл провело конкурс соответствующий конкурс, сообщает «7x7» со ссылкой на директора аэропорта столицы республики Юрия Кузнецова.

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По предварительным данным, рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Компания UVT Aero образована в июне 2015 года. Флот авиакомпании укомплектован самолетами CRJ-200, рассчитанными на 50 пассажиров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рейсы из Йошкар-Олы в Москву и обратно не осуществляются с 1 января 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн».

Как заявлял министр промышленности, транспорта и дорожного хозяйства республики Вячеслав Пашин, власти региона рассматривали предложения двух авиакомпаний

Компания «Руслайн» подала иск о взыскании задолженности за субсидируемые авиаперевозки в отношении Марий Эл. Частично долг был погашен в конце прошлого года, однако условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности