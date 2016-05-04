Франкфурт-на-Майне, Германия, 4 мая, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в конце 2018 года собирается прекратить выпуск банкноты в 500 евро. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

publico.es Банкнота 500 евро

Сообщается, что выпуск банкнот номиналом в 500 евро будет прекращен в конце 2018 года. Однако эти купюры останутся средствами платежа и останутся в обращении на неограниченный срок.

ЕЦБ решил пойти на такой шаг в связи с тем, что преступникам удобно использовать купюры крупного достоинства для хранения незаконных доходов, а также проведения нелегальных операций с наличными.

В конце 2018 года ЕЦБ планирует запустить новую серию банкнот евровалюты под названием «Европа». В этой серии купюр номиналом 500 евро уже не будет. Останутся купюры в 100 и 200 евро.

В ЕЦБ заверили, что несмотря на это, банкноты в 500 евро, также как купюры евро другого достоинства будут всегда сохранять свою ценность и могут быть обменены в национальных центральных банках евросистемы в течение неограниченного периода времени.