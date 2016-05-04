Бухарест, 4 мая, 2016, 23:06 — ИА Регнум. «Наша цель [на саммите Североатлантического альянса] в Варшаве — усилить присутствие НАТО в Румынии, в особенности на западном побережье Черного моря — в том духе, в котором 60 лет назад и создавалась НАТО», — заявил, как сообщили в пресс-службе президента Румынии, глава румынского государства Клаус Йоханнис в ходе визита в Афганистан, где он встретился с находящимся там контингентом румынских военных, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам румынского лидера, к таким действиям Бухарест вынуждает ситуация в соседних со страной регионах. Вместе с тем, отметил он, «самое сложное начнется после Варшавы». «Нам предстоит многое сделать для дальнейшего реформирования армии, ее оснащения и улучшения качества жизни военных», — сказал Йоханнис.

Он поблагодарил румынских военных, несущих службу в Афганистане и заявил, что накопленный ими профессиональный опыт поможет реализовать на практике те решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Варшаве.