Уфа, 4 мая, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Тело 43-летнего руководителя Уфимского филиала «Центркомбанка» Александра Потемкина было было найдено в одном из подъездов многоквартирного жилого дома в Кировском районе Уфы. Как сообщает СУ СКР по Башкирии, тело мужчины было обнаружено утром 4 мая, по данному факту проводится доследственная проверка.

miasskiy.ru Гильза

По предварительным данным, утром 4 мая 2016 мужчина после того, как члены семьи ушли из квартиры, вышел в подъезд дома и покончил жизнь самоубийством. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.