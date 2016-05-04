Минск, 4 мая, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Александр Лукашенко указом №160 от 3 мая освободил от должности главу администрации КБИП «Великий камень» Андрея Галя. Текст указа опубликован 4 мая на Национальном правовом Интернет-портале постсоветской республики.

industrialpark.by Церемония закладки первого камня Китайско-Белорусского индустриального парка

«Освободить Галя Андрея Вадимовича от должности главы государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень» за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 1 статьи 47 Трудового кодекса Республики Беларусь)», — сказано в указе.

Указ из одного предложения не позволяет сделать вывод о том, за что именно Галь лишился должности, которую занимал с 2014 года. Указом №159 от 3 мая руководитель постсоветской республики понизил своё участие в управлении самым амбициозным проектом в истории отношений постсоветской республики с КНР.

Напомним, первое соглашение о строительстве КБИП (которому впоследствии было указом Лукашенко было присвоено название «Великий камень») было подписано в 2010 году. В 2011 году правительства РБ и КНР подписали соглашение о совместном развитии индустриального парка, а в 2012 году Лукашенко подписал указ «О Китайско-белорусском индустриальном парке», а в 2014 году — указ о деятельности парка. В 2013 году был утверждён генплан парка, а в 2014 году был зарегистрирован первый резидент КБИП — китайская корпорация HUAWEI.

В 2015 году стало известно о семи резидентах парка. По мнению Лукашенко, КБИП способен обеспечить $50 млрд белорусского экспорта в год. Призывы агитаторов официального Минска к российским властям и бизнесменам пополнить «очередь инвесторов» успеха не имели. Приглашались инвестировать в КБИП также компании из Бангладеш, Пакистана и других стран, но тоже безуспешно.

В сентябре 2015 года в Смолевичском районе под Минском на площадке КБИП состоялась церемония закладки первого камня на площадке, под строительство завода по производству пивоваренного солода. Согласно сообщениям в СМИ, солод планируется экспортировать в Китай, так как в Поднебесной растут объёмы потребления пива.

В декабре 2015 года на площадке КБИП состоялась церемония начала строительства логистического центра, который по «Экономическому поясу Шёлкового пути» свяжет Китай с европейскими потребителями посредством литовского порта Клайпеда, СЭЗ Каунаса и склада под Минском, откуда китайская продукция будет поставляться в северо-западную и центральную часть России. Проект ориентирован на перевалку грузов четырьмя видами транспорта — морского, железнодорожного, воздушного и автомобильного.

Александр Лукашенко неоднократно критиковал ход строительства КБИП, подчёркивая, что реализации проекта нужна прежде всего китайским друзьям и партнёрам. Председатель КНР Си Цзиньпин 12 мая 2015 года лично посетил площадку строительства КБИП, подписав вместе с Лукашенко план реализации амбициозного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2014 года Александр Лукашенко, назначая главой Администрации КБИП «Великий камень» Андрея Галя, пожалел чиновника, которому предстоит создать новый город на пустом месте. «Мы сейчас отбираем человека от города и бросаем на этот камень, — сказал Лукашенко. — И он будет рыдать, слёзы вытирая, — скупые мужские слёзы. Там же один ветер — там же ничего нет!».