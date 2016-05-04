Киев, 4 мая, 2016, 22:53 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко наградил бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) военного блока НАТО в Европе Филипа Бридлава орденом Ярослава Мудрого. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает на официальном сайте президента Украины.

thierry ehrmann Филип Бридлав (рисунок)

Сегодня Бридлав передал полномочия главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американскому генералу Кертису Скапаротти. Чтобы Бридлаву не было так грустно, Порошенко решил наградить его орденом Ярослава Мудрого.

В указе о награждении сказано, что Бридлав сделал значительный вклад в развитие отношений Украины с Североатлантическим альянсом, а также помогал в отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Бридлав был назначен на должность командующего Европейского командования вооружённых сил США и Верховного главнокомандования Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе 28 марта 2013 года. На это посту он прославился агрессивными и необъективными заявлениями в адрес России. Бридлав постоянно называл Россию угрозой номер один для США и всего мира.

Орден князя Ярослава Мудрого — государственная награда Украины для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета Украины, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. Эту награду также могут получать иностранные граждане и лица без гражданства.