Казань, 4 мая, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Татария готовится к празднованию Дня Победы. Как сообщила сегодня помощник главы региона Лейла Фазлеева, 9 мая праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов и венков к могилам и памятникам воинам Великой Отечественной войны. В 10 часов на площади Свободы в Казани начнется торжественное прохождение войск Казанского гарнизона.

9 мая 1945 года

Старт всероссийской акции «Бессмертный полк» в Казани запланирован 9 мая на 15 часов, формирование колонны начнется в 14:00. Всех участников марша ждет досмотр. Всего, по словам Фазлеевой, в акции «Бессмертного полка» примут участие около 62 тыс. жителей районов республики и порядка 20 тыс. жителей Казани. В столице колонна «Бессмертного полка» пройдет от НКЦ «Казань», далее — ул. Пушкина, площадь Свободы, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская, ул. Чернышевского, площадь 1 Мая.

В 16 часов начнутся торжества на площади 1 Мая около памятника Мусе Джалилю, где состоится концерт. На стадионе Kazan-Arena праздничные гуляния продлятся с 18 до 22 часов, которые завершатся фейерверком.

После окончания всех мероприятий будет организована подача транспорта.