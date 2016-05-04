Хельсинки, 4 мая, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Рост ВВП Финляндии в 2016 и 2017 годах составит 0,7%. Как следует из майского прогноза Еврокомиссии, в следующем году страна станет аутсайдером еврозоны по экономическому росту. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает финское издание Finland Times.

Уличный музыкант. Хельсинки, Финляндия

Напомним, что ЕК скорректировала свой прогноз на 2017-й в сторону ухудшения. В февральском докладе отмечалось, что в следующем году экономика Финляндии вырастет на 0,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия направила в Министерство финансов Финляндии предупредительное письмо, в котором говорится, что рост государственной задолженности страны превышает нормы ЕС. В Брюсселе также недовольны тем, что финское правительство пренебрегает рекомендациями ЕК и медлит с проведением структурных реформ.

Отметим, что ВВП Финляндии увеличился в 2015 году на 0,5%. На протяжении предыдущих трёх лет финская экономика находилась в рецессии. В 2012 году спад ВВП составил 1,4%, в 2013-м — 0,8%, в 2014-м — 0,7%. Объёмы промышленного производства в прошлом году снизились на 0,6%.

В экономике страны накопилось множество проблем — это отсутствие конкуренции, задолженность домохозяйств и рост безработицы.