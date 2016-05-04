Москва, 4 мая, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Большую часть сирийской провинции Алеппо контролируют правительственные войска Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил журналистам официальный представитель министерство обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

minval.az Сирийская армия

Он отметил, что сирийская правительственная армия контролирует большую часть провинции Алеппо, но ситуация в этом регионе непростая и напоминает слоеный пирог.

«В Алеппо своего рода сложный слоеный пирог, но большую часть провинции контролируют правительственные войска. Часть района находится под пятой боевиков «Джебхат ан-Нусра», часть контролирует так называемая оппозиция», — рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что уже много раз фиксировались случаи, когда вооруженные отряды, называющие себя оппозицией, были либо принуждены стать под знамена «Джебхан ан-Нусры», которая, в свою очередь, не заинтересована в налаживании мирного процесса, либо сделали это добровольно.

Данные факты невозможно игнорировать. Российская сторона предоставила американскому центру примирения в Сирии (расположен в Аммане, Иордания) данную информацию.

По словам Конашенкова, «ан-Нусра» делает все что только возможно для срыва перемирия в Сирии.