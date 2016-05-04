Москва, 4 мая, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту массовой гибели собак и кошек в московском приюте для животных «Эко Вешняки». Об этом сегодня, 4 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Москве.

Цитата из к/ф «Белый Бим Черное ухо». реж. Станислав Ростоцкий. 1976. СССР Тоска по родному человеку

Сообщается, что Управление организации дознания московской полиции возбуждено уголовное дело по статье 245 УК ПФ («Жесткое обращение с животными») по факту массовой гибели кошек и собак в московском благотворительном фонде «Эко Вешняки».

Полиция проводит все необходимые следственные мероприятия для установления всех причастных к этому преступлению.

Напомним, 28 апреля в полицию поступила информация о смерти животных на территории благотворительной автономной некоммерческой организации «Эко Вешняки», расположенной на Аллее Первой Маевки. В подсобном помещении этого фонда полицейские обнаружили более 40 мертвых собак и кошек. Для точного установления причин смерти были назначены зоологические экспертизы.

Всех выживших собак и кошек стражи порядка под расписки отдали зоозащитникам, которые настаивали, что оставшиеся обитатели приюта были вынуждены сидеть без корма, в грязных вольерах, рядом с трупами других животных.

Спустя всего несколько дней в Подмосковье вблизи деревни Комягино Пушкинского района обнаружили множество трупов домашних животных. Полиция совместно с ветеринарным надзором проводит проверку. Власти Пушкинского района не знают, откуда взялись трупы этих собак и кошек.