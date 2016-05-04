Лондон, 4 мая, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что присоединение Турции к Европейскому Союзу крайне маловероятно в ближайшие десятилетия. Об этом Кэмерон заявил сегодня, 4 мая, выступая в британском парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Глава британского правительства крайне скептически относится к перспективе вступления Турции в Европейский Союз. «Я не думаю, что присоединение Турции к ЕС даже отдаленно возможно в течение нескольких десятилетий», — сказал премьер-министр.

Ранее Кэмерон выступил против предоставления Турции безвизового режима с Европейским Союзом. Лондон никогда не поддержит такой шаг, если Брюссель на него согласится.

Поскольку Великобритания не входит в Шенгенскую зону, то и безвизовый режим туркам предлагать не будет. «Мы сохраним свою иммиграционную политику», — подчеркнул Кэмерон.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Европейская Комиссия рекомендовала ввести безвизовый режим для граждан Турции, которые отправляются на краткосрочные поездки в страны Европейского Союза. При этом ЕК подчеркнула, что введение безвизового режима будет осуществлено только после того, как Турция выполнит оставшиеся 5 условий из 72, оговоренных в плане действий о подготовке безвизового режима между Турцией и ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ближайшие 10 лет Турция в Евросоюз не вступит.