Прага, 4 мая, 2016, 21:17 — ИА Регнум. В третьем матче четвертьфинальной серии между московским ЦСКА и чешским «Нимбурком» стоял, по большому счёту, один вопрос — сможет ли чешская команда дома показать такой же уровень баскетбола, как в Москве. Это дало бы им некоторые шансы в борьбе с армейцами. Однако удалось хорошо сыграть хозяевам только в начале первой четверти и в конце третьей. Проведя начало матча с максимальной самоотдачей, они тем не менее уступили в первой четверти, а далее армейцы по сути без больших усилий поддерживали и увеличивали своё преимущество, только изредка позволяя себе некоторую вальяжность. Закономерная победа ЦСКА в матче и в серии.

cskabasket.com ЦСКА (Москва)

Счёт в серии 3:0 в пользу ЦСКА. Они в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ.

Теперь армейцам можно спокойно готовиться к полуфиналу Евролиги против «Локомотив-Кубани», который пройдёт в Берлине, 15 мая.

Положение команд в плей-офф Единой лиги ВТБ здесь.