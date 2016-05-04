На Ставрополье яровыми культурами засеяно около 900 тыс. га
Ставрополь, 4 мая, 2016, 21:14 — ИА Регнум.
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889
В Ставропольском крае завершен сев яровых культур, сообщили корреспонденту ИА в Минсельхозе региона.
Всего в регионе засеяно 895 тысяч гектаров, в том числе, подсолнечник посеян на 256 тысячах гектаров, кукуруза — на площади 183 тысячи гектаров.
Сегодня на территории Ставрополья в целом складываются благоприятные для посевов погодные условия.