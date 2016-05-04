Ставрополь, 4 мая, 2016, 21:14 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

В Ставропольском крае завершен сев яровых культур, сообщили корреспонденту ИА в Минсельхозе региона.

Всего в регионе засеяно 895 тысяч гектаров, в том числе, подсолнечник посеян на 256 тысячах гектаров, кукуруза — на площади 183 тысячи гектаров.

Сегодня на территории Ставрополья в целом складываются благоприятные для посевов погодные условия.